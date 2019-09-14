魔兽世界怀旧服贫瘠之地施法材料商人在哪 贫瘠之地施法材料商人NPC位置一览

2019-09-13 17:08:33 来源：91单机游戏 编辑：十一

魔兽世界怀旧服上线好几天了，其中贫瘠之地施法材料商人在哪呢？想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下贫瘠之地施法材料商人的具体位置吧!

魔兽世界怀旧服贫瘠之地施法材料商人在哪

贫瘠之地(联盟无-部落有)共有1名施法材料商人，具体位置请看下图：