云顶之弈法师狮子狗阵容怎么搭配 法师狮子狗阵容搭配技巧详细分析

2019-09-13 16:41:32 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的阵容搭配玩法非常多，其中这个法师狮子狗阵容要怎么进行搭配呢?赶紧来和小编一起看看关于法师狮子狗阵容的搭配推荐分享吧!

云顶之弈法师狮子狗阵容怎么搭配

羁绊推荐：

狂野——部署多个狂野英雄使他们在攻击时获得攻击速度。部署足够多的狂野英雄可以使你的全队在攻击时获得攻击速度。

刺客——刺客在作战开始时会潜伏穿越战场，前往其初始位置的对面。部署多个刺客英雄可以增加他们的暴击伤害，随着刺客数量的增加，暴击伤害也会提升。

换型师——部署足够多的换形师可以使他们在变形时获得生命值。

恶魔——部署多个恶魔英雄可以使他们获得一定几率燃烧目标法力值，并根据所燃烧的法力值造成伤害的效果。随着恶魔数量的增加，这个几率也会提升。

帝国——部署多个帝国英雄可以使一个随机或全部帝国英雄获得双倍伤害。

核心英雄：雷恩加尔

核心装备：悠米可以给予狮子狗极强的回蓝能力，可以第一时间触发大招变身跳跳虎。之后利用红BUFF的持续伤害不断的收割敌人，春哥甲自保即可。

游戏思路：这套阵容的羁绊十分杂乱，涉猎十分广泛。前期利用双狂野羁绊来取得优势，狼人豹女十分好凑。之后找到狐狸和狮子狗凑出四狂野。刺客羁绊较为好凑，推荐找到寡妇与后期的乌鸦凑成恶魔羁绊。纳尔后期可以替代狼人，与乌鸦凑成换型师羁绊。整体要求并不苛刻。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈法师狮子狗阵容搭配推荐分享啦!