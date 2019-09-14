魔兽世界怀旧服霜刃豹怎么获得 魔兽世界怀旧服霜刃豹获得技巧分享

2019-09-13 16:40:57 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服已经开服一段时间了，相信有不少玩家都已经满级，但是满级才是刚刚开始，很多玩家在满级后会选择刷坐骑，下面小编为大家带来霜刃豹的获得方法。

魔兽世界怀旧服霜刃豹怎么获得

魔兽世界经典怀旧服霜刃豹是需要在冬泉谷不断做任务并且刷了之后才能获得的，首先在冬泉谷的NPC雷沃;霜翼那里接取3个任务，霜刃豹的食物、冬泉熊怪的侵扰和狂暴的巨人，完成这系列任务就有几率或者这个拉风的霜刃豹坐骑。

魔兽世界经典怀旧服霜刃豹需要霜刃豹的食物任务做出入门任务，首先抵达那个谓之寒水村进入里面第一个营地，啥里面随机刷出守卫和萨满，或者巨熊怪和萨满怪，接着去往第二个营地上面有个入口通往村子上面的山坡，那里会刷5-7只巨熊怪上去后开始A怪，你会发现有声望，但是没什么用主要是做任务刷声望， 当你从交掉开门的6个任务之后后，你还需要4万声望来达到崇拜凭借第二个任务，250声望/个的奖励来计算，那么只需要重复做160次任务当我们乘骑100%加速的坐骑，所以说这个拉风做的坐骑就是需要时间来刷声望完成的。

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