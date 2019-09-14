DNF9月卷中自有黄金屋活动在哪 DNF9月卷中自有黄金屋活动详细介绍

2019-09-13 16:40:24 来源：91单机游戏 编辑：msc

DNF卷中自有黄金屋活动已经开启，这个活动是DNF首次推出的官方使徒设定集，下面来和小编一起看看参与这个活动的地址吧。

DNF9月卷中自有黄金屋活动在哪

卷中自有黄金屋活动网址：点击进入

卷中自有黄金屋的卷指的就是官方发布的首款使徒设定集——《神之卷》，不过阅读是需要收费的(不愧是官方，逮着机会就让你氪)，当然这个活动的重点并不是这本神之卷，而是由它带出来的一系列抽奖活动。

购买阅读使用的借阅卷之后，可以在借阅卷奖励中获得抽奖机会，有机会获得红字书，强化/增幅卷，更有机会获得目前已经断货的妙趣盒，重启自己的追忆天空之路。

直接购买神之卷(229RMB)之后可以获得一个纪念宠物迷你神之卷(确实只是纪念用的，没有任何实用属性)，另外还能获得一次神之卷奖励抽奖机会，奖池基本都是些增幅强化相关的奖励。

以上就是小编为大家带来的DNF9月卷中自有黄金屋活动地址最新相关资讯。