怪物猎人世界冰原DLC溟波龙有什么弱点 冰原DLC溟波龙怪物图鉴一览

2019-09-12 16:58:42 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

怪物猎人世界是一款全球盛行的动作冒险游戏，怪物猎人世界冰原DLC溟波龙弱点是什么?冰原DLC中新增了31种怪物，包含27中大型怪和4种小型怪，而且栖息地分布很广，下面小编给大家带来怪物猎人世界冰原DLC溟波龙怪物图鉴。

大型怪-溟波龙(溟龙)图鉴

溟波龙是《冰原》中新登场的大型怪物，是一种能够自由操控水和电的古龙。据目击称，它通过身体可以将电引入水中并引发大范围的蒸汽爆炸。

有用情报：

它所喷射的水并不是无限的，其身体随着水分的减少会逐渐变得干燥并脆弱。

建议及时使用光苔等方式驱除附近水源。

已知栖息地：

陆珊瑚台地

有效属性(弱点)：

·火：3/5(最有效)

·水：0/5(基本无效)

·雷：0/5

·冰：1/5

·龙：2/5

有效的状态异常：

·毒：3/5

·睡眠：1/5

·麻痹：1/5

·爆破：3/5

·昏厥：2/5

可破坏部位：

头部、前脚、翅膀，尾巴可切断。