dnf金秋花篮特别凭证怎么获得 dnf金秋花篮特别凭证获取技巧分享

2019-09-12 16:58:21 来源：91单机游戏 编辑：msc

dnf最新上线活动中的金秋花篮特别凭证要怎么获取呢?可能还有好多小伙伴们都不知道吧!来和小编一起看看金秋花篮特别凭证的获取方法介绍吧!

dnf金秋花篮特别凭证怎么获得

1.国庆活动开启后，商城会上架最新礼包活动，可用此凭证在金秋专属商店兑换各种道具奖励。

2.每次购买一套极限豪情礼包，可获得100张金秋花篮特别凭证。

个帐号购买第1-10套礼包时，还将赠送额外的凭证。

以上就是小编为大家带来的关于dnf金秋花篮特别凭证获取方法介绍啦!