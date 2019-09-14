2019DNF国庆礼包什么时间有 DNF2019国庆套上线时间介绍

2019-09-12 16:57:01 来源：91单机游戏 编辑：msc

马上就是十月份的国庆了，小伙伴们对今年的dnf国庆礼包是不是都非常期待呢!什么时候会上线呢?来一起了解一下DNF2019国庆套的上线时间吧!

2019DNF国庆礼包什么时候上线

目前体验服爆料已出，正式服将会在9月24号的时候进行一次大版本更新，这次更新的就是今年的国庆版本，所以国庆套将在更新之后在商城售卖。售价分别是33800点卷(高级)和19900点卷(普通，只含时装)。

今年的国庆礼包还是有不少惊喜的，首先是宝珠得到升级，一套国庆可获得两个技能宝珠鞋子(1-30技能+1)+腰带/头肩(1-50技能+1)，另外还有三套追忆天空等着大家。

以上就是小编为大家带来的关于DNF2019国庆套上线时间介绍啦!