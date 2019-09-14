LOL9月12日什么时候开服 2019lol9月12日维护开服时间分享

2019-09-12 16:56:00 来源：91单机游戏 编辑：msc

LOL在9月12日将要迎来一次两个版本的大更新，因为版本更新内容较大，所以届时更新维护时间会较长，那么具体什么时候结束呢?想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

LOL9月12日几点开服

因为9月12日这次的版本更新是将9.17和9.18两个版本的合并更新，届时更新的内容会比较多，所以维护时间也会较长，但是预估时间不会超过中午12点，以下是官方合并版本更新的原文，具体更新维护公告官方还暂未发出。

亲爱的召唤师：

因9.17版本有可能导致各位召唤师游戏体验受损，为了保证各位召唤师的游戏体验，我们决定将9.17版本进行修复后合并至9.18版本进行更新，9.18版本的更新日期预计为9月12日。

9.17版本的新内容、平衡性调整等，将于9.18版本更新后上线;永恒之森系列皮肤和地狱火系列皮肤将在9.18版本期间上架商城销售，具体上架信息请召唤师关注官网公告。

以上就是小编为大家带来的2019lol9月12日停机开服时间最新相关资讯。