云顶之弈卡特恶魔法怎么搭配 云顶之弈卡特恶魔法玩法技巧分享

2019-09-12 16:55:24 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中卡特虽然一直被称为最废的刺客之一，但是如果能够搭配合理的羁绊和装备时，卡特也能发挥十分强大的效果，下面来和小编一起看看这套阵容的玩法吧。

云顶之弈卡特恶魔法怎么玩

搭配成型阵容：6恶魔3法师3刺客2帝国

核心羁绊：

恶魔

恶魔羁绊给卡特自身可以提供40蓝量，并且拥有恶魔羁绊的卡特琳娜能灼烧目标法力值并且回复自身法力值，能快速开启大招。

法师

法师羁绊提高卡特的伤害和回蓝速度，保证卡特琳娜大招伤害达到最大。

唯一核心英雄：卡特琳娜

卡特琳娜自身拥有帝国刺客羁绊，我们可以围绕帝国刺客羁绊开展建立阵容体系，帝国羁绊我们选择最贵的乌鸦作为搭档，前期可以用诺手或者德莱文作为替代，刺客中我们可以选择本身则为恶魔的寡妇作为刺客之一，另外一个刺客我们可以选择拥有独立羁绊的忍者劫或者阿卡丽作为刺客搭配，这样以确保核心英雄卡特琳娜能吃到所有羁绊加成。

云顶之弈卡特恶魔法玩法攻略

必备装备：

暗裔

装备合成路线需要铲子加一个女神之泪，可以为卡特琳娜提供恶魔羁绊属性，并且提升很高的蓝量保证卡特能快速放出大招，装备合成难度较高，第一次大选如果没拿到铲子，尽量卖血拿到铲子，确保能合成暗裔装备。

悠米

悠米合成条件跟暗裔类似，也需要一个铲子外加一个大棒，装备属性能使卡特琳娜成为法师，吃到法师羁绊提升伤害，并且作为法师的卡特攻击能达到双倍回蓝效果，配合恶魔羁绊可以说入场即开大。

对于第三件装备我们可以选择一些肉装或者制约对手的装备，比如冰霜之心，鬼书，复活甲。

冰霜之心装在卡特身上跳入后排人堆，能有效的降低敌人的攻速，另外还能提升卡特自身的蓝量。

鬼书能使卡特琳娜提高伤害并且造成重伤效果，降低对手的续航能力。

复活甲的选择则能保障卡特琳娜在复活之后能二次开大，造成意外的反杀效果。

阵容玩法：

前期我们选择骑士恶魔过渡，可以选择前期容易拿到的诺手盖伦作为骑士，维鲁斯蜘蛛作为恶魔，然后中期拿恶魔逐渐上四恶魔和法师阵容，中期露露作为性价比较高的法师可以用来作为卡特的过渡，后期就等乌鸦出世，组成6恶魔3法师3刺客2帝国强势羁绊，可以阵容成型之后，稳夺鸡王!

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