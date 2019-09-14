微信版花呗分付是什么 微信版花呗分付详情介绍

2019-09-12 16:14:33 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

早就有听说微信也要出个花呗功能，没想到真的要实现了，微信版本花呗目前暂时命名为分付，相信大家一定都非常的期待吧!来和小编一起了解一下吧!

微信版花呗分付是什么

作为野心十足的腾讯而言，涉足信用支付是早晚的事。微信支付已经成为最常用的移动支付方式之一，甚至与支付宝成为了中国移动支付的两大巨山。

据报道，花呗和白条即将面临强敌，腾讯内部正在孵化一款信用支付产品“分付”，“分付”的即将推出表明了腾讯点燃了信用支付的战火。

“分付”的使用场景应该与花呗、白条相同。在将来用户在使用微信支付时，可以使用“分付”先付款，当月的分付消费可在下个月偿还或者选择分期偿还。

以上就是小编为大家带来的关于微信版花呗分付的相关介绍啦!还是一起期待着吧!