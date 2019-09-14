DNF2019金秋称号属性怎么样 金秋称号属性详解一览

2019-09-12 15:46:53 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF今年的金秋称号到底怎么样呢？想必有不少玩家对此都不是特别的了解吧，那么有兴趣的玩家们可以来和小编一起看看关于dnf2019金秋称号属性介绍吧!

DNF2019金秋称号属性怎么样

2019金秋称号叫做超越极限者，玩家在打开称号礼包之后，获得的称号为封装状态，没有删除日期。2019金秋称号礼盒的获得方式是购买2019金秋礼包，礼包售价在338，除了称号之外礼包中还有其他13款奖励，包括了人物装扮、武器装扮、自选宝珠礼盒等，那么2019金秋称号属性怎么样呢?

超越极限者称号的基础属性是力量、智力、体力、精神+60，所有属性强化+15，物理/魔法暴击率+12%，攻击速度、移动速度、释放速度+3%，命中率、回避率+2%，HP、MP最大值+300，每分钟恢复24HP和MP，城镇内移动速度+20%。特殊效果为暴击时伤害+15%，发动效果为在攻击时会有3%的概率增加所有属强强化+10，攻击/释放/移动速度+3%，该效果持续30秒冷却时间为40秒。

以上就是小编为大家带来的关于dnf2019金秋称号属性介绍啦!