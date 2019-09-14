DNF金秋光环属性怎么样 2019金秋光环属性详解一览

2019-09-12 15:44:31 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF在2019的金秋礼包中为大家准备了两种中秋光环，但是有很多小伙伴们都不知道属性具体如何，那么下面来和小编一起看看关于DNF2019金秋光环的相关属性介绍吧!

DNF2019金秋光环属性怎么样

玩家想要获得本次2019金秋光环需要购买2019金秋礼包，2019金秋礼包的售价为338元，本次的金秋光环分为两款，分别是无敌之境和超神之境，两款光环不仅在属性上有所区别，同时外观也是不同的炫酷。本次的金秋光环可以镶嵌2个除了白金徽章以外所有颜色的徽章，那么2019金秋光环属性怎么样呢?

首先我们先看下两款金秋光环的通用属性和技能，通用属性为1-50LV技能等级+1，包含被动技能，但是不包括LV1即精通的技能，享受城镇移动速度+10%，同时还有升级版的但仍瞬间移动，冷却时间为10分钟。无敌之境的特殊属性是三攻+45，超神之境的属性是四维+50和三攻+15。

以上就是小编为大家带来的关于DNF2019金秋光环属性介绍啦!