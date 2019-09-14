云顶之弈妮蔻之助是什么？妮蔻之助属性作用介绍

2019-09-12 14:25:51 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

云顶之弈是英雄联盟游戏中的一个模式，很多玩家都喜欢玩云顶之弈，此次更新增加了妮蔻之助，那么各位小伙伴们知道云顶之弈妮蔻之助是什么吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下妮蔻之助属性作用介绍，希望能帮助到大家。

妮蔻之助属性作用介绍

作用：将会使给到的英雄在板凳席上出现一个一星的该英雄，如果板凳席满了这件装备将会重新跳出来回到装备栏上。妮蔻的帮助使用一次过后就会消失。

合成：妮蔻的帮助无法合成，只能在PVE回合的宝箱中有概率掉落，为成品装备。

解析：在云顶之弈模式中高费卡的追三、追二的问题一直是一个世纪性的难题，四费卡追三已经是困难重重，而五费卡能追二就已经是欧皇一般的存在，所以在9.18版本新出的妮蔻的援助将会通过打野掉落以后大家可以搜集起来，等待游戏进入后期决胜局的时候使用妮蔻的援助直接把需要追三的牌给追上去，这样对改变局势也是非常有帮助的良心装备。

以上就是云顶之弈妮蔻之助属性作用介绍的全部内容了，小编可以大胆预测，这件装备必将是9.18顶级装备之一。