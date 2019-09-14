浪漫沙迦3重制版什么时候发售？游戏内容介绍

2019-09-12 14:20:25 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

浪漫沙迦3重制版是最近比较受玩家关注的一款游戏，游戏即将登陆6个平台，那么各位小伙伴们知道浪漫沙迦3重制版什么时候发售吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下浪漫沙迦3重制版游戏内容介绍，希望能帮助到大家。

浪漫沙迦3重制版发售时间介绍

游戏介绍

《浪漫沙加3》原作在1995年发售，Square Enix在2017年公布将会把本作重制。《浪漫沙加3：重制版》在原版画面保存的同时，人物、菜单、背景等内容会焕然一新。

发售时间

2019年11月11日(看看SE对你们多好，光棍节让你们在家里安心玩游戏)

登陆平台

PC、Switch、PS Vita、PS4、Xbox One、android和ios。

这篇浪漫沙迦3重制版发售时间介绍就为大家分享到这里了，如果你曾经玩过浪漫沙迦3原作的话，那么这次经典的重制你一定不能错过。