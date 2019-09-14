龙珠Z卡卡罗特典藏版怎么样？卡罗特典藏版价格一览

2019-09-12 14:17:34 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

龙珠Z卡卡罗特典藏版是最近比较受玩家关注的一款游戏，龙珠Z卡卡罗特典藏版即将发售，那么各位小伙伴们知道龙珠Z卡卡罗特典藏版怎么样吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下卡罗特典藏版价格一览，希望能帮助到大家。

游戏典藏版内容介绍

典藏版内容

一份完整的标准版游戏

独占的孙悟空&恐龙手办(8x8x8英寸)

硬皮游戏艺术画册(10x12英寸)

典藏版铁盒

早期购入特典

提前解锁训练菜单

可以与前基纽部队成员Bonyu对战， Bonyu是由鸟山明创作的基纽特种部队的前成员，她是一个著名的战士，当基纽部队最初成立时她曾负责侦查工作，后来因为讨厌“那些姿势”而离开了部队。玩家可以与利用基纽部队太空船中获取的数据制作的虚拟Bonyu进行对战。

支线任务

《危险的朋友聚会》——悟空的朋友们为他举办聚会庆祝他从亚德拉特星归来的故事，这个故事并没有出现在原著中。

便当

“快乐的超优质肉”- 通过吃饭增加状态属性，这在游戏初期对于提升进度很有帮助。

典藏版价格

199.95美元(折合人民币1422元)

以上就是这篇龙珠Z卡卡罗特典藏版内容介绍的全部内容了，想必大家都清楚了吧。