战争机器5咸鱼突刺彩蛋在哪？咸鱼突刺彩蛋一览

2019-09-12 14:15:23 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

战争机器5是最近比较受玩家关注的一款游戏，那么各位小伙伴们知道战争机器5咸鱼突刺彩蛋在哪吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下咸鱼突刺彩蛋一览，希望能帮助到大家。

战争机器5咸鱼突刺彩蛋一览

在战争机器5第一章中，JD与老马两队人第一次分开走，JD来到的下水道，一下来的地方打周围四个阀门，阀门都有蒸汽出现就是成功了，然后天降一道金光，戴尔会说这是彩蛋。然后出现一把插着一条鱼的管线(兽族中心同款)，但显示确是椎刺锤矛，这把外观喜感的“咸鱼”矛，应该是第一个彩蛋。