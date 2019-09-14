云顶之弈妮蔻之助是什么 云顶之弈新道具妮蔻之助怎么获得

2019-09-12 14:08:26 来源：91单机游戏 编辑：十一

妮蔻之助是云顶之弈最新版本中新增加的一个道具，具体要怎么获得呢？ 想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下吧。

云顶之弈妮蔻之助是什么

妮蔻是9.18版本中新加入的一个道具，它的功能类似于一张万能牌，可以复制出一名英雄出来，不过也不是随便哪个英雄都能复制的，它只能复制你已经有的英雄，也就说你只能靠这个东西去升星，想靠它获得你没有的英雄是不可能的。

目前妮蔻之助只有一种获得方法，那就是在在PVE会的中掉落，也就是在打野的时候会像掉装备一样掉落妮蔻之助。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈妮蔻之助的相关介绍啦!