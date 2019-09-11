神雕侠侣2月饼怎么做 神雕侠侣2月饼制作方法

饥荒舔盐器有什么用?很多玩家不知道饥荒舔盐器有什么用，就让小编带大家看看吧。舔盐器是多人版饥荒的一个建筑物。需要炼金引擎解锁，材料为2个木板和4个硝石。建造后，它会吸引半径20米的野牛，伏特山羊，无眼鹿和无尾象。当这些动物靠近盐舐砖会持续的舔它直到耗尽。当野牛持续舔舐它，野牛的驯化度就不会随着时间推

2019-09-11 | 0