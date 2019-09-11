流放之路S9游侠锐眼什么BD强 ​流放之路游侠锐眼元素盾投暴击BD搭配

2019-09-11 17:21:56 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

流放之路中目前共有7大职业，而游侠是一名敏捷型的远程职业，以投掷物来造成伤害，游侠的攻速很快同时拥有不错的闪避，下面91小编就为大家带来流放之路游侠锐眼元素盾投暴击BD搭配!

流放之路游侠锐眼元素盾投暴击BD搭配

技能链接

武器技能3洞：憎恨—灰烬之捷—鲜血狂怒。

盾牌技能3连：重盾冲锋—快速攻击—护体。

头部没有猫衣技能4连：1级风暴旋涡—暴击获得暴击球—增加暴击几率/物品稀有度增幅—终结。

有猫衣技能4连：受伤时释放—熔岩护盾—风暴之盾—持续时间延长。

胸甲技能6连：灵盾投掷—物理投射物攻击伤害—物理转闪电—增加暴击几率—武器元素伤害—瘫痪。

其他技能4连：2级受伤时释放—4级不朽怒吼—增加持续时间—6级投射物要害或暗影印记/瓦尔迅捷。

技能4连：先祖卫士—20级受伤时释放—20级召唤寒冰魔像—终结。

装备推荐

武器：选择细剑或者匕首为底子的附加武器。单手剑的命中盾投吃不到，同理，爪子的击回也是没有用的。

盾牌：选择巨型塔盾底子的盾牌，物等80+即可，用T7忌惮精华点出，有个附加护甲就随便上2K甲，觉得还行就用野兽配方瓦30品，提升巨大。

头盔：攻坚方面选择熊头。

胸甲：选择猫衣最佳，兽腹或者高血抗的黄装也行，就是输出会弱点。

手套：鞋子和腰带补充血抗的三件。手套选择擒拿，有血抗的前提下，需要物理点伤(可用精华点出)和攻击速度。

腰带：素布或者深渊腰带，血抗元素伤。

鞋子：异色鞋最佳，血抗移速。

戒指项链：补充血抗前提下，物理点伤、暴击率、爆伤、攻击元素伤。

有实力的话可以买个塑界底子的有击中暗影印记诅咒的最好，猫之势可以在饰品中选一个附魔。

天赋升华

珠宝推荐

老珠宝：生命、抗性、全域暴击、全域爆伤、全域攻击速度、投射物伤害、元素伤害、持盾攻速物理伤害等。

深渊珠宝：生命、抗性、全域暴击、全域爆伤、全域攻击速度、持盾攻速物理伤害、近期未击败增加暴击爆伤、暴击时附加元素伤等点伤只要物理点伤。

总之，不要任何带有武器词缀的。

药水选择

生命药剂：濒血回复+免疫流血。

迷雾药剂：增加持续时间+增加百分比闪避。

宝钻药剂：增加持续时间+免疫冰冻。

真银药剂：减少消耗+免疫点燃。

紫晶药剂：女王水。