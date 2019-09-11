DNF中央竞技场在哪里 DNF中央竞技场位置分享

DNF将在之后的版本中更新中央竞技场的位置，届时会有很多玩家找不到中央竞技场的位置，下面就来和小编一起看看吧。
DNF中央竞技场在哪里
之前有对中央竞技场有过了解的小伙伴应该知道，这个副本的模式其实就和帝国竞技场差不多，只不过中央竞技场不需要从特定的频道进入。
中央竞技场的位置就在一般频道的魔界地区，9.24更新后，在从哈林直接通往中央公园的路上(注意是直接通往，从魔界集结地经过虽然也能前往中央公园，但不是直接路线，直接路线在哈林地区的左上角)，会新增一个中央竞技场区域。
注意这个区域不会直接出现，需要完成任务才能开启，开启之后打开在哈林地区打开地图(默认N键)就能清楚地看到中央竞技场的位置。开启任务为主线任务，注意留意自己的主线任务就行。
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