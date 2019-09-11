dnf强者之利有什么用 dnf强者之利的用处详细分析

2019-09-11 17:12:43 来源：91单机游戏 编辑：msc

dnf中央竞技场中的强者之利具体有什么用呢?可能还有好多小伙伴们都还不知道吧!小编今天就给大家带来了关于强者之利的相关用处介绍啦!

dnf强者之利有什么用

当强者之利累积到一定数量之后，可以拿去找虚空法师罗恩兑换各种附魔宝珠，这些副本宝珠很多属性都很不错，比如衣服裤子专用的45物攻/魔攻/独立+15力量/智力比起目前的毕业附魔也就少了5点攻击和5点力量(或智力)而已。

除了魔法师和耳环宝珠需要819个强者之利之外，其他四个宝珠只要546宝珠就能兑换，按照每次通关中央竞技场81个强者之利，每周通三次来计算的话，在第三周就能兑换一个宝珠。不过因为有送强者之利的挑战活动的话(送240强者之利)，实际用不了这么长时间。

以上就是小编为大家带来的关于dnf强者之利用处介绍啦!