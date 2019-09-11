云顶之弈赌狗进阶流阵容怎么搭配 赌狗进阶流阵容搭配详细介绍

2019-09-11 17:11:17 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的赌狗进阶流阵容要怎么进行搭配才最好呢?好多小伙伴们都有问哦，赶紧来和小编一起看看关于赌狗进阶流阵容的搭配推荐吧!

云顶之弈赌狗进阶流阵容怎么搭配

阵容组成：螳螂、卡萨丁、劫、大虫子(挖掘机)、寡妇、派克、狮子狗。主C选螳螂，卡萨丁。劫当副C，在经济能把主c追到三的情况下再考虑追三，两块的卡对赌狗流来说都显得有点贵。没有恶魔特质和好装备的寡妇在刺客里不算特别的强，没有必要强养。

阵容选择时机

二阶段选秀后最少要能够有铲铲>大剑=反曲弓中的两件，否则最好不要玩刺客，没有这些的刺客就和没有红BUFF的枪手一般，失去了灵魂。其中金铲铲尤其关键，没有它，卡萨丁就不能变成刺客。在选秀完之后两星螳螂和两星卡萨丁最少得有一个，最好还能白嫖到劫和派克，白嫖的少不要玩刺客，钱大概就是个40块，多白嫖一个就能少D一点。

观察外面情况，如果加你有三家或以上最好不要赌，同时暴毙的可能很大。外面拿两星螳螂和卡萨丁打工的人多最好不要赌。当然，白嫖5，6个就不用管这么多了，该转型的是别人。在二轮选秀后没铲铲考虑放弃六刺了，转玩斗刺或别的阵容。