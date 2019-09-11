DNF深渊怎么爆超界史诗 dnf深渊爆超界史诗方法详情介绍

2019-09-11 16:32:14 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴在问dnf深渊怎么爆超界史诗呢？想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下dnf深渊爆超界史诗方法介绍吧。

DNF深渊怎么爆超界史诗

在9月24号更新的国庆版本中，超界防具就能直接在深渊中掉落了，不过需要注意不是一般的深渊哦，只可能会在超星空裂缝中掉落，就好像反物质粒子也只能在超星空中掉落一样，毕竟作为顶级防具，还是得有一定牌面的。

超界史诗尽管只可以在超星空掉落，但还是表示着它已经开始普通化了，所以9.24改版之后，超界史诗就不再是特殊史诗，也就说到时候超界就能跨界了。

以上就是小编为大家带来的关于dnf深渊爆超界史诗方法介绍啦!