怪物猎人世界冰原DLC开荒太刀怎么选 冰原DLC开荒太刀推荐一览

2019-09-11 15:48:19 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

怪物猎人世界是一款全球盛行的动作冒险游戏，怪物猎人世界游戏中冰原DLC开荒还是比较困难的，尤其是一些太刀玩家在选择武器时总是拿不定主意，玩安格太刀流派比较好，怪物猎人世界冰原开荒用什么太刀比较好呢？那么下面和小编一起来看看吧。

冰原DLC开荒太刀推荐

三天刀，竞技场只要每场达到甲等必给两币，40分钟内做出来。924攻击力还是非常不错的。

同等924流云或者明波都要怨念物宝玉天麟啥的一把至少得20分钟!综合来说解禁后优先做三天最划算。