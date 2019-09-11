怪物猎人世界慈眼壳如何获得 怪物猎人世界慈眼壳获取方式介绍

2019-09-11 15:44:24 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

怪物猎人世界是一款全球盛行的动作冒险游戏，怪物猎人世界游戏中慈眼壳是很多玩家都需求的一个道具，而且挺难刷的，怪物猎人世界慈眼壳要怎么获得呢?那么下面小编给大家带来了怪物猎人世界慈眼壳获取攻略介绍。

慈眼壳百分百获取攻略

做太刀都要这个眼壳 昨天群里大家测试出来在P2阶段 2次破坏头部 天地龙会掉落一个头盖骨 挖了就是眼壳。

P1小地图有陷阱图标 人站在陷阱那 等天地龙过来 勾头 撞墙 重复2次 直到陷阱小地图的图标消失多勾爪弱化部位肉质 倒地打头 钻地露出爪子和头的时候 近战贴近打头 注意起身阶段的击飞即可 起身阶段不可勾爪 完全站立即可。

P2 有3个类似感叹号的黄色陷阱图标 但是天地龙的射线会消除 所以把握机会不必要靠很近 也可以2人轮流 1个人先勾爪R2发射拉近距离 第二个人来操控撞墙 天地龙大招(先会全部钻地 再出现) 贴墙 不要和天地龙一条直线 也可以大招时贴近天地龙菊花 全程都注意你周围流沙的地方 判断好。

眼壳在P2的时候 2次破坏头部部位 头盖骨会掉落 挖掘即出眼壳 轻重弩打着不错 近战要勾爪上头配个破坏王好些。