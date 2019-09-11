DNF超界史诗怎么跨界 超界史诗跨界方法详览

2019-09-11 15:04:08 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF中的超界史诗要怎么进行跨界呢？什么时候才能跨界呢？想必还是有不少玩家对此都不是很了解吧，那么小编今天就给大家带来了关于超界史诗跨界攻略啦!

DNF超界史诗怎么跨界

在9月24号版本更新之后，超界史诗就能从超星空里爆出来了，那个时候超界史诗将不再是特殊史诗，同时也能进行跨界了。

超界史诗的跨界和泰波尔斯史诗跨界需要的材料差不多，狗眼和对应的史诗碎片肯定是必不可少的，另外还需要哈林地区的一个特殊材料五芒星币，这个五芒星币在通关哈林地区地下城碰到的加百利处有几率售卖，另外也能直接用时空石兑换，就在哈林地区的时空石交易处(南瓜球)兑换。

虽然在9月24超界就开放跨界了，不能能完成跨界的小伙伴应该没有几个，因为只有在9.24之后才会有超界史诗碎片，大家应该不会有什么存货，想要快速获得碎片的话只能多攒一些反物质粒子，用50反物质粒子去换40超界碎片。

以上就是小编为大家带来的关于DNF超界史诗跨界攻略分享啦!