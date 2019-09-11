DNF深渊怎么爆超界史诗 深渊爆超界史诗详解一览

2019-09-11 15:02:06 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF在9月24日的更新之后会出不少新玩法，那么深渊怎么爆超界史诗呢？在哪刷呢？有很多小伙伴们在问，那么下面来和小编一起看dnf深渊爆超界史诗方法介绍吧!

DNF深渊怎么爆超界史诗

在9月24号更新的国庆版本中，超界防具就能直接在深渊中掉落了，不过需要注意不是一般的深渊哦，只可能会在超星空裂缝中掉落，就好像反物质粒子也只能在超星空中掉落一样，毕竟作为顶级防具，还是得有一定牌面的。

超界史诗尽管只可以在超星空掉落，但还是表示着它已经开始普通化了，所以9.24改版之后，超界史诗就不再是特殊史诗，也就说到时候超界就能跨界了。

以上就是小编为大家带来的关于dnf深渊爆超界史诗方法介绍啦!