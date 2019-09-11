怪物猎人世界聚魔之地机制是什么 聚魔之地机制规则介绍

2019-09-11 13:33:16 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

聚魔之地是怪物猎人世界冰原DLC中不少玩家都很喜欢的，那么在游戏中聚魔之地的机制是什么?很多小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

聚魔之地机制规则介绍：

聚魔之地是最终boss通关后开启的新地图，以森林为中心把森林，沙漠，珊瑚，胀气峡谷合并在了一起。里面随机刷新3个怪，固定地点普通素材以及4个区域聚魔之地独有的特殊矿骨素材。

地图有等级，影响怪物出现列表，地图等级和mr联动。骨矿有进度条，采集越多出货品质越高，到顶后直接地图上刷出巨大谷堆巨大矿脉必出顶级素材，挖完后进度条减少80%几乎重置。

聚魔之地可以分成3个列表来解析：

1、地图等级列表。

2、出现怪物列表。

3、矿骨进度列表。

地图等级列表

地图分四个区域，每个区域进行采集/杀怪的行为后回帐篷找aibo报告会提升相应的地图等级，解禁后最高可以到4级，总共7级，提升地图等级上限和mr等条件有关，目前已知49后司令官给任务解禁5级地图，69后解锁6级。

如果只在某个地图杀怪采矿的话其他地图等级有一定几率会掉，具体机制不详。我主攻森林其他地图每次有掉的有不掉的有点迷。我目前打算先把森林打通。毕竟高级森林确认4级有黑狼鸟5级有监视灭尽龙。

采集东西在哪采就算哪的，而怪是不是这个地图的比如雌火龙可能沙漠可能森林怎么看?打开地图，手柄中间那个大方块，看左下角3个怪右边有提示。想升森林但是森林怪杀光了怎么办?回城重置即可。

地图等级提升的唯一收益就是提高出怪的品质。我先定义下怪的品质。

初级怪：飞雷龙，各种鱼，满额龙什么的。

中级怪：雄火龙角龙风飘龙什么的。

高级怪：古龙+恐爆什么的。

4级地图只会出现普通初级怪+普通中级怪+力战初级怪。而5级就能出力战中级怪了。力战中级怪的素材是很多R12的武器材料比如雷狼重弩。

怪物列表

可以在猎人手册里查看每个区域出现的怪，根据地图等级不同出现的怪不同，出现单位怪有写出现几率，1星～3星。5级地图里监视灭尽龙1星几率出现，我刚5级刷了几把没看见。

矿骨列表

每个地图独有的系统，和地图等级，mr关系不大。推荐真心搞地图矿骨的话不打怪，做个挖矿挖骨头的护石，骨头多挖2次，矿多挖一次，刺客装衣隐身装衣轮流上全程跑酷。我沙漠等级就2已经把最屌的矿骨都挖完了。

刷新地点随机但是绝对是贴着墙的，而且不是完全随机，你可以理解为10个地方可能刷矿这次在135下次在128。

矿骨根据地图分别有进度条，等级越高挖矿骨出货品质越高，涨到头了直接刷一个巨大骨堆矿堆，必出最高级矿骨，之后进度条减少80%。

推荐进聚魔之地先把这个矿骨全搞定一波，考虑到刷新时间建议2个地图2个地图的搞，我2个小时就搞定了胀气峡谷和沙漠最高级的矿骨，这下起码你的升级列表里的???会搞定不少，绝对没损失直到几个月后有更详细的攻略出现这个项链升级需要这个地图的12级矿为止。