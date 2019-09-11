怪物猎人世界怎么使用飞爪 飞爪晕怪使用教学

2019-09-11 13:31:17 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

飞爪是怪物猎人世界中不少玩家都很喜欢的一个武器，相信不少小伙伴都不知道在游戏中飞爪怎么用?这边91手游网小编给大家介绍下吧！

飞爪晕怪使用教学：

前言

解禁的这两天打了不少救援，发现很多人都只把飞爪当成一个输出的手段。打了两天只有两个人知道用飞爪晕怪。我感觉可能很多人对这个机制还不太了解，不太会用。其实飞爪晕怪非常非常简单。熟练的使用飞爪晕怪可以造成单次5%的伤害和高达两次超解，或者笛子三轮转圈圈的倒地时间(第三次晕开始只能打一次超解了)。

使用攻略

1、必须携带一个至少一级的挑战者技能

原因:怪在愤怒状态是不受飞爪控制的，挑战者技能可以很好的帮助你知道现在能不能上头。可以记一下自己的会心率，这样就算错过提示，也可以option看挑战者状态是否激活。

2、如果是重武器，随时随地见到投射物就捡一个

比如说石头，核桃，打火石等。

原因:自带的投射物比如闪光弹，音爆弹等等不能全弹发射，也就是不能控制怪移动。所以必须要使用狩猎过程中获取到投射物。因为这种东西不是随地都有，尽可能进地图先找一个带上(比如瘴气之谷家门口自带的打火石)。

3、把怪引到有墙的位置

原因:飞爪晕怪的机制是在怪头的部位用O键控制怪转向，然后用R2全弹发射投射物来把怪打出去，让怪撞墙来造成伤害和眩晕。所以周围需要有墙。

4、飞爪上头

Tips:很多时候怪的头都在乱动，飞爪不好命中头部。这时候可以选择等怪累的时候(原地站着流口水)或者强行钩身体，然后推动左摇杆来移动到头的位置(常用)。

5、转动怪头，发射出去

Tips:转头的时候怪会有一个左右摆动的动作，这时候可能让人觉得怪没有正好冲着墙。头几次尝试可以选择稍微等怪头回正再发射出去/继续转向，熟练后基本上转到差不多角度就可以发射了

其他需要注意的地方

1、飞爪耐力消耗是很大的，我建议出门带块肉(这也是我笛子开荒非常需求矿石笛耐力buff的原因)。因为第二/三次撞墙的时候耐力上限会掉。耐力上限低的时候翻滚跑动消耗的耐力会错失上头的时机。

2、即使怪不在愤怒状态，飞爪上怪也有概率被甩下来。可以配合不动衣或者转身衣一起用，比较安全。

3、通常来说发射怪出去之后，怪就会生气。不管撞没撞到墙。

总结

熟练使用飞爪晕怪可以弥补控制链中空缺的部分。一场20分钟的狩猎可以做到至少2次撞墙。熟练的话可以3次甚至4次。

这样的话对非古龙来说。可以起手撞墙(然后怪生气)，骑乘，陷阱，倒地/猫麻痹或睡眠(生气结束)，撞墙(怪生气)，二次骑乘，倒地，倒地。

这样一整套控制链可以提供大量的输出机会，怪70%的时间都是在地上打滚的。

就算是古龙，也不过就少了陷阱这个部分。控制链也非常足。