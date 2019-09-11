怪物猎人冰原开荒哪个武器好 冰原dlc太刀开荒教程

最近很多玩家都在问怪物猎人冰原开荒用什么武器好?相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
冰原dlc太刀开荒教程：
1.上位毕业装，可以去掉抖擞珠子换成体力3或者体力护石，至少配满看破+弱特+体三;
2.背包记得带熟肉，有事忘了吃饭耐力上限堪忧;
3.开荒武器，选择铁刀派生;MR7前可以派生到铁刀神威2，纯水晶冻土蓝色矿有概率出，试玩轰龙老巢有三处。渊水晶，珊瑚地麒麟睡觉处，两处蓝色矿，脸不好的带地学3;
4.前期对怪不熟悉，容易中异常状态，建议搭配绝地求生+不屈;
5.闪光真的改了，看准时机用!
6.能捕捉的都捕捉，缩短狩猎时长，还开特殊斗鸡厂;
7.狩猎痹毒龙，建议带10解毒药5汉方药，是真的恶心。
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