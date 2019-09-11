东方鬼形兽隐藏灵有哪些?最全隐藏灵介绍

2019-09-11 11:58:58 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

东方鬼形兽是最近比较受玩家关注的一款游戏，游戏中有许许多多的隐藏灵，很多玩家都想收集全所有的隐藏灵，那么各位小伙伴们知道东方鬼形兽隐藏灵有哪些吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下最全隐藏灵介绍，希望能帮助到大家。

打倒敌人后敌人偶尔会释放动物灵道具。

动物灵的种类如下：

基本灵：狼灵、獭灵、鹫灵。

道具鱼灵：点道具鱼灵、P道具鱼灵、残机道具鱼灵、符卡道具鱼灵。

稀有灵：水母灵、奶牛灵、单雏鸡灵、乌龟灵、埴轮灵、马埴轮灵、三雏鸡。

灵动物灵道具会在一段时间内在画面中飞来飞去，敌人掉落的基本灵会自行变色，靠近则不会变色。取得动物灵道具后会被存放在左下角。只取得1个什么都不会发生，但是集齐5个之后就会在一定时间内进入咆哮模式，5个动物灵中有三个以上相同的基本灵时，进入具有特殊效果的暴走咆哮模式。在咆哮模式中中弹或按下X键会立即结束咆哮模式，如果等待咆哮模式的持续时间结束，则会返还对应的资源并随机生成2个基本灵，如果此时持有稀有灵，则会返还5个动物灵。

这篇东方鬼形兽全动物灵种类介绍就为大家分享到这里了，相信大家都已经清楚游戏中有多少个稀有灵了吧。