东方鬼形兽最低配置要求是什么？steam版游戏推荐配置是什么

2019-09-11 11:55:36 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

东方鬼形兽steam版是最近比较受玩家关注的一款游戏，很多小伙伴都想要入手这款游戏，那么各位小伙伴们知道东方鬼形兽steam版最低配置要求是什么吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下游戏配置要求介绍一览，希望能帮助到大家。

steam版最低配置一览

最低配置:

操作系统: Windows 7/8/10

处理器: Core 2 Duo or faster

内存: 1024 MB RAM

显卡: Shader Model 2.0 compatible

DirectX 版本: 9.0c

声卡: DirectSound compatible

游戏背景介绍

——赛之河原。这是一个只有无数大大小小的石头的荒凉之地。在这里，早夭的孩子们的灵做着垒石头的工作。这里决不能说是个令人舒心的场所。

灵梦：“去地狱只能走这里吗?”

明明与她同行的动物灵却沉默不语。

灵梦：“你能不能说点话?”

动物灵凭依在灵梦身上后，就再也没有说过话。

灵梦：“算了没办法，到了地狱就知道了。”

从彼世，一个又一个动物灵渡过三途河来到了这边。动物灵们似乎想要以武力征服幻想乡。

凭依在灵梦身上的动物灵，据说是原本就在幻想乡的动物灵，是地狱的动物灵们的叛徒。它想和人类一同前往地狱，阻止动物灵们攻进幻想乡。

动物灵所言是否为实尚不知晓。但是，动物灵们已经攻入幻想乡却是事实。灵梦选择借用动物灵的力量，动身前往地狱。

以上就是东方鬼形兽steam版最低配置一览的相关内容了，配置要求一如既往的低，车万厨们赶快来信仰充值吧。