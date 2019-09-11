无主之地3手柄怎么操作游戏？手柄操作方法分享

2019-09-11 11:51:09 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

很多玩家在玩游戏的时候，比起键盘更喜欢使用手柄操控游戏，无主之地3很多玩家也不例外，那么各位小伙伴们知道无主之地3手柄怎么操作吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下手柄键位图介绍，希望能帮助到大家。

北通手柄按键操作方法介绍

游戏介绍

经典射击寻宝游戏携海量武器与躁动无限的冒险荣耀归来!无主之地的终极寻宝大师——四位全新秘藏猎人闪亮登场!他们有着富有深度的技能树、特殊能力和自定义设置，誓将新世界中的凶残敌人轰个粉碎!单枪匹马踏上冒险之旅，或是与好友结伴同行，直面丧心病狂的敌人、搜寻海量宝物，从银河系最残忍的邪教领袖手中拯救家园。

手柄按键功能详解

左摇杆： 移动/跳跃（按下） 右摇杆： 查看/近战武器（按下） 左/右十字键： 循环跟踪任务 下十字键： 切换射击模式 LB键： 动作技能 LT键： 使用瞄具 RB键： 手榴弹/动作技能2 RT键： 射击武器 A键： 跳跃 B键： 蹲/滑/急坠（在空中时） X键： 主武器/拾取/重新装弹 Y键： 辅助武器/下一武器 START键： 暂停菜单 BACK键： 角色菜单

全职业人设一览

“探员”赞恩

作为臭名昭著的强盗头子Baron Flynt的兄弟，赞恩在数十年间在那些庞大的企业巨头手底下干脏活，为出钱最多的人卖命。凭借着顶尖的科技和多年的佣兵经验，赞恩利用手上的无人机和其他把戏戏弄、迷惑和毁灭他的敌人。

具体详细攻略，大家请看：无主之地3全职业人设一览

以上就是关于无主之地3北通手柄按键操作方法介绍，想来大家都了解了吧。