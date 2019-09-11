贪婪之秋天赋技能怎么重置？天赋技能重置技巧方法介绍

2019-09-11 11:49:16 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

贪婪之秋是最近比较受玩家关注的一款游戏，很多玩家在玩游戏中可能会一不小心手误点错天赋技能，那么各位小伙伴们知道贪婪之秋天赋技能怎么重置吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下天赋技能重置技巧方法介绍，希望能帮助到大家。

天赋技能重置方法教学

贪婪之秋中，玩家很容易地在主角的天赋选择和技能属性加点发展上发愁犯错，选了一个不能提供真正愉快游戏体验的天赋。不过玩家可以更改以前的天赋选择。

第一次重置主角天赋技能选择的机会来自Serene城市，游戏序幕的结尾。你必须达到击败游戏的第一个boss：Unknown Creature。

打败第一个boss的一个奖励就是记忆水晶。您可以转到任何“角色发展”选项卡并使用该水晶。

游戏允许您再次确定在游戏开始创建新角色时选择的天赋。起步装备也会自动修改。你应该在选择合适的等级开始游戏。这样您就可以立即继续使用新天赋，无需找商人或击杀怪物来获得对应的装备。

使用水晶可以重新分配技能点，属性和天赋。这三类中的每一类积累的点数都不会丢失。游戏允许你在此时简单地决定您想要花费的点数。您可以选择相同或完全不同的技能、属性和天赋。

贪婪之秋天赋技能重置方法教学就给大家分享到这里，相信大家都学会了吧，随着游戏的推进，以后可能还会有重置天赋技能的机会，小编也将即时分享给大家。