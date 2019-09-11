DNF怎么玩9月卷中自有黄金屋活动 DNF9月卷中自有黄金屋活动玩法以及地址分享

卷中自有黄金屋活动是DNF中新上线的一个活动，但是不少玩家都不知道在游戏中卷中自有黄金屋活动该怎么玩？下面就跟着91手游网小编来看看吧！
DNF9月卷中自有黄金屋活动玩法以及地址分享：
DNF9月卷中自有黄金屋活动在哪
卷中自有黄金屋活动网址：点击进入
卷中自有黄金屋的卷指的就是官方发布的首款使徒设定集——《神之卷》，不过阅读是需要收费的(不愧是官方，逮着机会就让你氪)，当然这个活动的重点并不是这本神之卷，而是由它带出来的一系列抽奖活动。
购买阅读使用的借阅卷之后，可以在借阅卷奖励中获得抽奖机会，有机会获得红字书，强化/增幅卷，更有机会获得目前已经断货的妙趣盒，重启自己的追忆天空之路。
直接购买神之卷(229RMB)之后可以获得一个纪念宠物迷你神之卷(确实只是纪念用的，没有任何实用属性)，另外还能获得一次神之卷奖励抽奖机会，奖池基本都是些增幅强化相关的奖励。
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妙趣盒是dnf中新上线的一个活动道具，相信不少小伙伴都不知道在游戏中妙趣盒有什么用？这边91手游网小编给大家介绍下吧！dnf妙趣盒作用解析：dnf妙趣盒有什么用？其实如果了解过前两个月天空之忆妙趣盒活动的话，对于这个妙趣盒应该不会陌生才对，错过的小伙伴也不要紧，就带大家来重新认识一下这个妙趣盒。简单
DNF新上线的卷中自有黄金屋活动中有一个妙趣盒引起了大家的注意，那么这个妙趣盒有什么用呢？想必很多玩家都不是很了解吧，下面来和小编一起看看妙趣盒的相关用处介绍吧!DNF妙趣盒有什么用其实如果了解过前两个月天空之忆妙趣盒活动的话，对于这个妙趣盒应该不会陌生才对，错过的小伙伴也不要紧，就带大家来重新认识
马上就是2019年的国庆了，相信很多小伙伴都非常期待今年DNF的国庆套，以及今年国庆套的属性怎么样吧，那么下面来和小编一起看看DNF2019国庆套属性介绍吧!DNF2019国庆套属性怎么样9月11号中午国庆套的外观也就出来了，属性的话自然最多12号也就出来了，所以呢，小编也是提前猜测下属性的，光环的
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魔兽世界怀旧服，附魔单双手武器在哪?相关的地图和NPC是什么?小编带来魔兽世界怀旧服图纸及材料出处汇总，副职业图纸掉落汇总。旧世界的副职业不是辅助，是需要玩家好好研究的元素武器单手+15敏、双手+25敏地图：费伍德森林与冬泉谷交界处--木喉要塞NPC：梅罗什(分别需要木喉要塞声望友善、尊敬)
魔兽世界怀旧服，附魔治疗法伤武器在哪?相关的地图和NPC是什么?小编带来魔兽世界怀旧服图纸及材料出处汇总，副职业图纸掉落汇总。旧世界的副职业不是辅助，是需要玩家好好研究的元素武器治疗+55、法伤+30地图：熔火之心MCNPC：所有BOSS额外掉落
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很多玩家在玩游戏的时候，比起键盘更喜欢使用手柄操控游戏，如龙5很多玩家也不例外，那么各位小伙伴们知道如龙5手柄怎么操作吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下手柄键位图介绍，希望能帮助到大家。北通手柄操作方法介绍游戏介绍本作的5位主角分别是桐生一马、冴岛大河、秋山骏、泽村遥、品田