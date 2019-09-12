dnf妙趣盒有什么用 DNF妙趣盒作用详解一览

DNF新上线的卷中自有黄金屋活动中有一个妙趣盒引起了大家的注意，那么这个妙趣盒有什么用呢？想必很多玩家都不是很了解吧，下面来和小编一起看看妙趣盒的相关用处介绍吧!
DNF妙趣盒有什么用
其实如果了解过前两个月天空之忆妙趣盒活动的话，对于这个妙趣盒应该不会陌生才对，错过的小伙伴也不要紧，就带大家来重新认识一下这个妙趣盒。
简单来说这个妙趣盒就是追忆天空套的一个媒介，再通俗点就是一个工具。在天空之忆活动中，只要点亮12款不重复的稀有装扮图标之后，就能获得一个追忆天空罐子，打开可获得一套或者一件稀有装扮(1-6期自选)。现在虽然天空之忆活动还未结束，但是妙趣盒早已断货，有钱也买不到了。这个活动无疑是重启了大家的追忆天空之路。
不过要注意的是，只有妙趣盒自选卡中的妙趣盒才能参与现在的男女鬼剑追忆活动，妙趣盒12不重复(包括*8)只能等更换职业的时候才能去兑换参加了。
以上就是小编为大家带来的关于dnf妙趣盒用处介绍啦!
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