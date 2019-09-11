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DNF2019国庆套属性怎么样 2019国庆套属性详解一览

2019-09-11 11:03:45来源：91单机游戏编辑：二鲁粑粑

马上就是2019年的国庆了，相信很多小伙伴都非常期待今年DNF的国庆套，以及今年国庆套的属性怎么样吧，那么下面来和小编一起看看DNF2019国庆套属性介绍吧!

DNF2019国庆套属性怎么样 DNF2019国庆套属性介绍

DNF2019国庆套属性怎么样

9月11号中午国庆套的外观也就出来了，属性的话自然最多12号也就出来了，所以呢，小编也是提前猜测下属性的，光环的话，去年是1-50级，今年当然不会例外，这个小伙伴们不需要担忧，毕竟国庆套每年都是史上最强，不能比头一年差的。外观的话，国庆地下城小小王国，估计就是王国风格了，要么就是卡通一点的，感觉不是太适合女性角色

至于宝珠的话，每年都是腰带吧好像，有时候是鞋子腰带都有，感觉应该人性化一点，因为腰带鞋子宝珠都有奶系和非奶系一说，最好是四维或者三攻都有，自由选择，这样买的人肯定会多一点，毕竟奶要用，输出也要用，只是单一的卖，很多人宁愿再等一年的，对于输出职业来说，必然是选择三攻要好一点了。至于花篮，这个小编就有点迷了，去年追忆的比较恐怖，4套天空买10多套的话，今年不知道追忆哪套了，外观党的福利吧!

以上就是小编为大家带来的关于DNF2019国庆套属性介绍啦!

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