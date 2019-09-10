云顶之奕恶魔护卫龙法怎么玩？恶魔护卫龙法玩法技巧介绍

2019-09-10 17:26:55 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

在云顶之弈游戏中，恶魔护卫龙法师一个比较强的阵容，很多玩家都会选择玩这套阵容，那么各位小伙伴们知道恶魔护卫龙法怎么玩吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下恶魔护卫龙法玩法技巧介绍，希望能帮助到大家。

恶魔护卫龙法运营技巧介绍

核心英雄：

龙王

推荐出装：

青龙刀+羊刀+大帽，青龙刀跟羊刀能保证龙王回蓝速度，确保多次打出大招，大帽则提升龙王的伤害。

火男

推荐出装：

青龙刀+鬼书+大天使，恶魔羁绊有吸蓝的本领，青龙刀跟大天使能保证火男快速放大，鬼书配合火男大招能使大范围敌人重伤。

阵容总结：

这个阵容属于高伤害低防御的阵容，恶魔羁绊能使阵容英雄普遍放一次大招甚至两次，护卫仍然起到保护控制作用，龙王的高额伤害配合火男的大招应该一套带走对手是没问题的，阵容偏脆，注意站位，不要将C位英雄站到对手的一下能秒你的地方，可以将火男跟龙王分开摆放。

以上就是这篇云顶之弈恶魔护卫龙法运营技巧介绍，不知道大家都了解了吗?