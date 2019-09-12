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云顶之弈核弹潘森流怎么玩？核弹潘森流玩法攻略分享

2019-09-10 17:25:00来源：91单机游戏编辑：兔兔

在云顶之弈模式中，潘森是一个非常强势的英雄，很多玩家都会选择潘瑟这个英雄，那么各位小伙伴们知道云顶之弈核弹潘森流怎么玩吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下核弹潘森流玩法攻略，希望能帮助到大家。

核弹潘森流玩法技巧介绍

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6法师2护卫2龙的玩法。主力核心英雄：龙王，潘森。

8人口完整阵容：莫甘娜，潘森，女坦，龙王，露露，小法师，纳尔(搜不到先用波比代替)，卡牌

9人口添加强力控制单卡比如：纳尔，猪妹亚索大虫子等。

成型后的羁绊：

6法师：全队增加100%的技能伤害，非常可观

2龙：相当于C位多了两个龙牙

2护卫：提高附近队友的物理抗性

由于潘森的加入，潘森自带护卫和龙的属性使得阵容的坦度有质的飞跃

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体系优点：爆发能力极强，法师潘森属性拥有快速回蓝的能力，可以快速放出大招，双护卫解决了法师面都物理系放不出技能的尴尬。

体系缺点：成型难度较高，双龙分别为4-5费。缺少物理和真实伤害，控制能力中等，比较容易被恶魔体系克制

核心英雄及装备：

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龙王：青龙刀，鬼书，火炮

潘森：悠米，复活甲

前期选秀

首选魔尘，次选无用大棒。如果能直接合出悠米，那最好不过。核心思路前期能有个3法+前排能够稳定的利用猫咪去获得连胜

运营思路

前期

转职书可以给派克，剑魔韦鲁斯等高伤害或吃回蓝的优秀英雄去打工，因为这样保证前期不会掉血质量高一点连胜很轻松，5人口建议阵容：3法+2斗士或者3法+2星前排。

中期

如果有大虫子或者4斗士可以先用4斗士+3法师来过渡。因为有猫咪的话，6人口即可达到4斗3法。如果骑士比较胡，可以用千珏+4骑士+2法师来过度。建议用露露+卡牌。卡牌比较好收集，先给卡牌装备打工，等龙王来了再卖卡牌，把装备给龙王使用。潘森没来前，悠米、复活甲给剑魔，也就是潘森的替代品使用。

中后期

7人口不找潘森，在7人口不能过于强求橙卡能拿到，选秀有潘森能拿到拿。有双护卫+6法就直接使用。8人口上纳尔或者波比。7人口是6法潘森最弱的时候，一定要有2X龙王稳住血量，所以7人口尽量把龙王先到2X，这是稳住血量等潘森的关键。龙王神装优先级：鬼书>青龙刀>火炮。

决赛思路

8人口阵容完美成型，关键点顺序。关键点1：潘森的猫咪复活甲。关键点2：2星龙王装备够顶。关键点3：纳尔龙王站位。6法师虽然有潘森龙王魔法免疫，但是刺客和恶魔的崛起让6法师会被快速摧毁，尤其注意用3约得人去帮忙抗住第一波进攻。潘森有初始法力值，能很快大出来。龙王大招喷最远单位注意龙王的保护和站位。

站位：

在确定没有机器人钩子的威胁下，龙王和对面的C位站对位，这样可以保证龙王大招能喷到敌方C位。一般来说阵容围着潘森和女坦的位置放，让友军能尽可能多的吃到护卫buff

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以上就是这篇云顶之弈核弹潘森流玩法技巧介绍，不知道大家都了解了吗?

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