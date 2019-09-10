贪婪之秋有哪些属性能力？最全属性能力一览

2019-09-10 17:23:07 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

贪婪之秋是最近比较受玩家关注的一款游戏，很多玩家都喜欢这款游戏，那么各位小伙伴们知道贪婪之秋有哪些属性能力吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下最全属性能力一览，希望能帮助到大家。

属性能力介绍说明一览

贪婪之秋游戏中当你选择玩天赋后，你必须选择角色的初始属性。你可以选择力量，敏捷，精神力量，意志力，准确性和耐力。这里的选择主要与角色的被动改进有关，游戏进程中某些物品使用需要相应的属性点，例如3力量或2敏捷，因此初始属性点的选择加点还是比较重要的。

最后一个选择是最重要的，你必须选择你的能力。能力分为：

魅力

增加了在谈话期间外交选择的机会，并提高了同伴的战斗潜力。

活力

让你更轻松通过经历一些障碍，爬上一些岩石架子。它还增加了弹药的最高水平，加速了战斗之外的生命值和法力的恢复速度。

科学

允许你制造药水并炸掉薄弱的墙壁。

开锁

允许你打开需要1级锁定的锁。此外，你更容易发现敌人的陷阱。

直觉

有时在对话过程中解锁额外的对话框选项，使你更容易检测到岩石，植被和其他可收集的东西。

精湛工艺

解锁手工制作，让你可以制作武器和盔甲。

以上就是贪婪之秋属性能力介绍说明一览的全部内容了，一旦你做出选择，你将开始在新世界的冒险。