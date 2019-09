地狱之刃塞娜的献祭手柄怎么操作游戏？手柄操作方法分享

2019-09-10 17:21:16 来源:91单机游戏 编辑:兔兔

很多玩家在玩游戏的时候,比起键盘更喜欢使用手柄操控游戏,地狱之刃塞娜的献祭很多玩家也不例外,那么各位小伙伴们知道地狱之刃塞娜的献祭手柄怎么操作吗?相信还有很多小伙伴不太清楚,那么接下来和大家一起分享一下手柄键位图介绍,希望能帮助到大家。

北通手柄操作方法介绍

游戏介绍

曾带来《奴役:奥德赛西游(Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West)》和《鬼泣(DmC: Devil May Cry)》的团队本次将奉上充满神秘与疯狂的战士杀戮之旅。《地狱之刃》的游戏背景设定在北欧维京时代,游戏中玩家扮演女主角Senua,一位塞尔提克战士(Celtic Warriors)将在游戏充满诡异恐怖的任务中,深入维京地狱为她死去的爱人的灵魂战斗。

手柄操作方法

LB键: 奔跑 RT键: 聚焦 RB键: 格挡 左摇杆: 移动 右摇杆: 视角 Y键: 重度攻击 B键: 近战攻击 A键: 躲避 X键: 快攻/互动 start键: 菜单

全石碑收集图文攻略

石碑介绍

石碑如图所示,虽然不同石碑的形状什么不同,不过上面的符文顺序什么的都是一样的。石碑的信息对于游戏进程以及剧情的补充都是非常重要的。游戏中一共有44个石碑的存在,每一个符文代表一个石碑。其中白色的符文代表玩家以及发现并且调查过的,红色代表玩家没有发现或者没有调查过的。调查石碑按住交互键直到触发语音符文颜色变成白色,还有一点就是两个点之间的符文代表这几个符文的石碑全部是在一个区域内的,所以玩家就可以调查已发现的石碑就可以得出自己在这个区域还没有发现几个石碑的结论。最后一点就是,两个点之前的符文石碑都是按照顺序排列的,所有如果中间的某个符文漏了的话,只要其前后两个白色符文石碑发现的地方之间寻找即可。不过符文区域不是按照顺序的,不过仔细研究一下就能够找到哪个符文在哪个区域。