魔兽世界怀旧服死亡矿井有多少任务 死亡矿井任务大全

2019-09-10 17:08:03 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界怀旧服死亡矿井有哪些副本任务?会掉落哪些物品?小编这里带来了魔兽世界怀旧服死亡矿井全副本攻略，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

魔兽世界怀旧服死亡矿井全副本攻略

死亡矿井(BOSS等级最高21级，建议17+级进入)

任务：

1、《联盟》《14级领取》《迪菲亚兄弟会》西部荒野营地迪菲亚兄弟会任务的后续(墙裂建议奖励优质蓝装)

2、《联盟》《15级领取》《我的兄弟》暴风城通向地铁的那个区的一个酒馆里领取(在副本外完成)

3、《联盟》《14级领取》《收集记忆》暴风城通向地铁的那个区的一个酒馆里领取(在副本外完成)

4、《联盟》《14级领取》《红色丝质面罩》西部荒野营地领取

5、《联盟》《15级领取》《地底突袭》暴风城工程训练师附近(路过的时候可以看一下工程的商人青铜管有的话买一个，暮色森林任务用的到)

值得拥有的掉落物品：

1、残酷倒钩蓝色单手剑

2、黑暗迪菲亚套装

3、重拳先生的大锤蓝色双手锤

4、曲奇的搅汤棒蓝色魔杖(墙裂建议，魔杖升级职业必备，你猜我说的是谁?)

5、火石法杖蓝色法杖(法系用比任务给的好，任务的那个算是给小德的吧)

6、豪华珠宝戒指蓝色戒指