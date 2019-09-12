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遗迹灰烬重生守护者生物之斧在哪里 遗迹灰烬重生守护者生物属性介绍

2019-09-10 17:07:31来源：91单机游戏编辑：小蚂蚁

遗迹灰烬重生守护者生物之斧怎么样?在哪获取?小编今天带来了遗迹灰烬重生守护者生物之斧获得方法及属性介绍，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

《遗迹灰烬重生》守护者生物之斧获得方法

遗迹灰烬重生守护者生物之斧获得方法

基础伤害：34

攻速：快

暴击率：5%

效果器：灵魂引擎

普通攻击可以同时为手枪和长枪武器提供效果器充能。

获得方式：

在第三章“克尔苏斯”的最后一个BOSS叫做伊克希利斯，就是那只飞在空中的胖虫子，会分身镜像召唤出另外一个伊克希利斯十六世的BOSS。

如果你几乎是在同一时间击败了两个BOSS(或者说击败其中一个BOSS后，在另外一个BOSS变得愤怒之前的短暂几秒内，也把它同时干掉)，就会掉落“守护者的触手”战利品

回到主城找到效果器合成商人，使用“守护者的触手+7流光水晶+650金”合成。

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