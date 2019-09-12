魔兽世界怀旧服哀嚎洞穴有多少任务 哀嚎洞穴任务大全

云顶之弈中卡特虽然一直被称为最废的刺客之一，但是如果能够搭配合理的羁绊和装备时，卡特也能发挥十分强大的效果，下面来和小编一起看看这套阵容的玩法吧。云顶之弈卡特恶魔法怎么玩搭配成型阵容：6恶魔3法师3刺客2帝国核心羁绊：恶魔恶魔羁绊给卡特自身可以提供40蓝量，并且拥有恶魔羁绊的卡特琳娜能灼烧目标法力值

2019-09-12 | 0