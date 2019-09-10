遗迹灰烬重生灭世者怎么刷 遗迹灰烬重生灭世者获取方法介绍

2019-09-10 17:06:19 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

遗迹灰烬重生灭世者怎么样?在哪获取?小编今天带来了遗迹灰烬重生灭世者获得方法，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

遗迹灰烬重生灭世者获得方法

基础伤害：31

攻速：非常快

暴击率：5%

效果器：吸血

近战攻击将会获得吸血效果。

获得方式：

打败第三章克尔苏斯的终极BOSS伊克希利斯之后就能获得“野兽之心”任务物品。

如果你将“野兽之心”归还给不死之王，作为报答，他会给你这把“灭世者”近战武器。

但是，如果你把野兽之心交给了精灵女王，或者拒绝把它交给不死之王，那么将会触发与不死之王的战斗。

即便你战胜了不死之王，依然无法获得该物品。