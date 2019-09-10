遗迹灰烬重生莱托的项链在哪 莱托的项链位置分享

2019-09-10 17:05:32 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

遗迹灰烬重生莱托的项链怎么获得?小编今天带来了遗迹灰烬重生莱托的项链获取方法，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

遗迹灰烬重生莱托的项链获取方法

地球下水道地宫随机出现的小密室(沉没通道or秘密圣所)，打教堂之前或之后都有可能。

我自己出现的是【教堂之前】【秘密圣所】。

走到尽头没路，墙上印着“only the penitent man may pass”(只有忏悔者可以通过)。

靠近墙面蹲下可以进入。

效果是【负重-40%，体力消耗-10%】

光耀装负重，重->中。

附带一提：

轻0~25

中26~50

重51~70