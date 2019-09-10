dnf小小硬币怎么获得 dnf小小硬币获得方法详情一览

2019-09-10 13:24:32 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf中的小小硬币要怎么获取呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下小小硬币的获取方法介绍啦!

dnf小小硬币怎么获得

1.从赛利亚房间NPC航海王盖伊接取任务后可以进入小小港口,活动前三次会有引导模式教程帮助玩家熟悉副本机制操作每日直接进入一次

2.每天通关地下城可以获得10个“小小硬币” 随机精炼时空石和随机闪耀徽章礼盒

以上就是小编为大家带来的关于dnf小小硬币获取方法介绍啦!