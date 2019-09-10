dnf胜利之义怎么获得 dnf胜利之义获取攻略详解

2019-09-10 13:22:36 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴在问dnf中的胜利之义要怎么获得呢， 想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下胜利之义的获取方法吧!

dnf胜利之义怎么获得

胜利之义主要是通过刷中央竞技场获得，是竞技场的通关奖励，全部通关之后可以获得81个，不过并不是每天都能获得81个，因为这个竞技场每周只能刷三次，而且次数是账号绑定的。

除了在中央经济场中获得，胜利之义还能在活动中获得，国庆版本有个和中央竞技场配套的活动“挑战吧，冒险家”，只要通关中央竞技场两次，就能获得120个胜利之义。

以上就是小编为大家带来的关于dnf胜利之义获取方法介绍啦!