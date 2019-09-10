DNF胜利之义有什么用 DNF胜利之义作用详情介绍

2019-09-10 13:20:42 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf中的胜利之义有什么用呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下DNF胜利之义用处介绍啦!

DNF胜利之义有什么用

胜利之义可以拿去找虚空法师罗恩兑换各种奖励，可兑换奖励一共有三种，反物质粒子、黑暗之眼灵能碎片和泰波尔斯史诗袖珍罐。

其中反物质粒子是非常有用的一项奖励，礼盒兑换需要24胜利之义，每个礼盒有3个反物质粒子，每个角色可以兑换40个礼盒，也就是说通过兑换可以获得120个反物质粒子，一共需要960个胜利之义。

除了反物质粒子，另外两个奖励也是不错的，虽然现在泰波尔斯装备越来越不值钱，不过好歹也能算个狗眼吧。

以上就是小编为大家带来的关于DNF胜利之义用处介绍啦!