dnf次元星屑获得方法 dnf次元星屑作用详解

dnf是一款动作类游戏，dnf次元星屑要怎么获得呢？估计有些小伙伴还不知道，那么dnf次元星屑有什么用呢？下面和小编一起来看看dnf次元星屑获取方法及功能作用介绍。
dnf次元星屑获得方法
通关超星空每次可以获得10个次元星屑
50个可以换取纯洁的增幅书 活动期间每个账号可以换取3本
200个可以换取扭转的变异书 活动期间每个账号只能换取1本
活动期间共通关125次超星空裂缝(1000点疲劳)以换取全部奖励
魔兽世界怀旧服强效暗影防护药水在哪?相关的地图和NPC是什么?小编带来魔兽世界怀旧服图纸及材料出处汇总，副职业图纸掉落汇总。旧世界的副职业不再是辅助，是需要玩家去好好研究的游戏元素!强效暗影防护药水地图：东瘟疫之地--蘑菇谷NPC:暗影法师、黑暗教徒
魔兽世界怀旧服，附魔单双手武器在哪?相关的地图和NPC是什么?小编带来魔兽世界怀旧服图纸及材料出处汇总，副职业图纸掉落汇总。旧世界的副职业不是辅助，是需要玩家好好研究的元素武器单手+15敏、双手+25敏地图：费伍德森林与冬泉谷交界处--木喉要塞NPC：梅罗什(分别需要木喉要塞声望友善、尊敬)
魔兽世界怀旧服，附魔治疗法伤武器在哪?相关的地图和NPC是什么?小编带来魔兽世界怀旧服图纸及材料出处汇总，副职业图纸掉落汇总。旧世界的副职业不是辅助，是需要玩家好好研究的元素武器治疗+55、法伤+30地图：熔火之心MCNPC：所有BOSS额外掉落
魔兽世界怀旧服，超强力量护腕在哪?相关的地图和NPC是什么?小编带来魔兽世界怀旧服图纸及材料出处汇总，副职业图纸掉落汇总。旧世界的副职业不是辅助，是需要玩家好好研究的元素护腕+9力量地图：逆风小径--格罗高克营地NPC：逆风术士
魔兽世界怀旧服，强效智力护腕在哪?相关的地图和NPC是什么?小编带来魔兽世界怀旧服图纸及材料出处汇总，副职业图纸掉落汇总。旧世界的副职业不是辅助，是需要玩家好好研究的元素护腕+7智力地图：辛特兰--辛萨罗NPC：邪枝暗影法师
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在云顶之弈模式中，潘森是一个非常强势的英雄，很多玩家都会选择潘瑟这个英雄，那么各位小伙伴们知道云顶之弈核弹潘森流怎么玩吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下核弹潘森流玩法攻略，希望能帮助到大家。核弹潘森流玩法技巧介绍6法师2护卫2龙的玩法。主力核心英雄：龙王，潘森。8人口完整阵
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